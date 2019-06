Am 75. Jahrestag des Massakers im französischen Ort Oradour-sur-Glane hat Europa-Staatsminister Roth an die Opfer erinnert.

Die Verbrechen, die Deutsche während des Zweiten Weltkriegs an ihren Nachbarn begangen hätten, seien und blieben untrennbarer Bestandteil der deutschen Geschichte, sagte der SPD-Politiker. Das Massaker sei bis heute ein Fanal unvorstellbarer Unmenschlichkeit und Grausamkeit. Zugleich hob Roth hervor, die früheren Kriegsgegner seien inzwischen versöhnt. Die deutsch-französische Freundschaft nannte er Geschenk und Auftrag zugleich. Am 10. Juni 1944 hatten Soldaten eines Waffen-SS-Panzerregiments in dem Dorf 642 Franzosen ermordet, darunter auch Kinder. Nur wenige Einwohner konnten entkommen.



Der Ort in Zentralfrankreich in der Nähe von Limoges wurde zu einem Symbol für Nazi-Kriegsverbrechen in dem besetzten Land.