Der 25. November ist der "International Day for the Elimination of Violence against Women", also der Tag für ein Ende der Gewalt gegen Frauen. Wir haben einige Zitate und Botschaften für Sie zusammengestellt, unter anderem von der Chefin der Organisation UN Women. Die UNO wirbt auch mit der Aktion "Orange the World" für eine Bewusstseinsänderung und mehr Aufmerksamkeit für das Thema.

"Vergewaltigung ist keine isolierte, kurze Handlung. Vielmehr verletzt sie den Körper und hallt in der Erinnerung nach. Sie kann lebensverändernde und nicht selbst gewählte Folgen haben - wie eine Schwangerschaft oder eine übertragene Erkrankung. Ihre langfristigen, verheerenden Auswirkungen betreffen auch andere: Familien, Freunde, Partner und Kollegen."

(Phumzile Mlambo-Ngcuka, Chefin "UN Women", in einer Stellungnahme)



"Sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen wurzelt in Jahrhunderten männlicher Dominanz. Wir dürfen nicht vergessen: Geschlechtsbezogene Ungleichheiten, die eine Kultur der Vergewaltigung fördern, sind im Wesentlichen eine Frage von ungleich verteilter Macht."

(Antonio Guterres, UNO-Generalsekretär, in seiner Botschaft zum 25.11.)



"Es ist an der Zeit, das Ungleichgewicht der Macht zu verschieben. Dafür müssen wir offener über die Pandemie geschlechtsbasierter Gewalt reden und deren Ursachen angehen. Wir müssen bereit sein, uns den düsteren Fakten zu stellen und zu handeln. Wir müssen darauf hinarbeiten, unsere Gesellschaften gleichberechtiger zu gestalten, denn eine größere Gleichstellung der Geschlechter führt dazu, dass auch mehr Gewalt gegen Frauen offengelegt wird."

(Satu Suikkari-Kleven, finnische Botschafterin in Thailand und Kambodscha, in der "Bangkok Post")

"Das Ausmaß des Problems ist noch immer alarmierend"

"Gewalt gegen Frauen geschieht überall. Es gibt keinen sicheren Ort, auch nicht zu Hause. Im Gegenteil. Frauen sind Zielscheiben - sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz, in Schulen und an Universitäten ebenso wie auf der Straße, aber auch auf der Flucht und zunehmend online durch Cyber-Gewalt und hate speech. Das Ausmaß des Problems ist noch immer alarmierend: Jede dritte Frau in Europa hat physische und/oder sexuelle Gewalt erfahren."

(Federica Mogherini, EU-Außenbeauftragte, in einer Stellungnahme)



"Wir möchten, dass keine Frau in Deutschland länger als eine Stunde Fahrtweg ohne Auto zu der nächsten Beratungsstelle braucht und dass immer im Abstand von 50 Kilometern eine sein müsste. Wenn man sich dann die Regionen in Deutschland genauer anguckt, sehen wir, dass doch teilweise in manchen Regionen die Kapazitäten verfünffacht werden müssten."

(Katja Grieger, Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland, im Dlf-Interview)

"Nicht selten traumatisierend"

"Ist Gewalt an Frauen etwa ein Kavaliersdelikt? Natürlich nicht. Und so sehen das auch die meisten Gerichte. Doch bevor es zu einer Verhandlung kommt, müssen Frauen heftige Anstrengungen unternehmen, um Gewaltakte trotz sichtbarer Verletzungen zu beweisen. Zudem ist ein Prozess für viele Betroffene beschwerlich und nicht selten traumatisierend, weil sie im Gerichtssaal auf ihren Peiniger treffen und die Taten erneut intensiv schildern müssen. Opfern wäre also schon geholfen, würde man sie weniger misstrauisch behandeln und würden Verfahren erleichtert."

(Simone Schmollack, Jounalistin/Autorin, im Deutschlandfunk Kultur)



"Wir haben alle eine Aufgabe zu übernehmen. Die '16-Tage-Kampagne' ist ein Augenblick für die Welt, zusammenzufinden und zu handeln. Ich bitte Sie, mitzumachen und gegen Vergewaltigung Stellung zu beziehen und Teil der Anstrengungen zu werden, um alle Formen von Gewalt gegen Frauen zu beenden."

(Nicole Kidman, Schauspielerin und UNO-Botschafterin - zur Kampagne 16 Tage, die bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte dauert.)