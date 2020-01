Dirigent Jérémie Rhorer zeigte in seinem Konzert mit "Le Cercle de l'Harmonie" in Bonn, wie überschäumend vor Einfällen sie ist. Da flattern Engelsflügel in zarten Geigentremoli, fahle Flötenklänge bringen Pest und Tod. Die historisch-informierte Aufführungspraxis schenkt dem exzellenten Sängerensemble Freiheiten: Flüsternde Sprachlosigkeit trifft auf vibrierende Kraft, bei großem Bewusstsein für Bedeutung und Hintersinn der Worte.

Hier findet sich das Programmheft mit den Texten von "Das Paradies und die Peri".

Robert Schumann

"Das Paradies und die Peri". Weltliches Oratorium für Solostimmen, Chor und Orchester op. 50, basierend auf einer Dichtung aus Lalla Rookh von Thomas Moore

Sarah Wegener, Sopran (Peri)

Katja Stuber, Sopran (Jungfrau)

Valentina Stadler, Mezzosopran (Engel)

Werner Güra, Tenor (Erzähler)

Le Cercle de l'Harmonie

Leitung: Jérémie Rhorer

Aufnahme vom 8.9.2019 aus dem World Conference Center Bonn