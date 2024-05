Der chinesische Präsident Xi Jinping wird in Budapest vom ungarischen Ministerpräsidenten Victor Orban begrüßt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Vivien Cher Benko)

Das ist das Ergebnis von Gesprächen zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi und dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban in Budapest. Xi sprach von einer traditionellen Freundschaft zwischen beiden Ländern. Orban kündigte an, dass Ungarn und China künftig im Bereich der Nuklearindustrie zusammenarbeiten werden. Der Regierungschef lobte die engen wirtschaftlichen Beziehungen. Bereits jetzt sicherten chinesische Unternehmen zehntausende Arbeitsplätze in seinem Land.

Ungarn war die letzte Station von Xis Europa-Reise, die ihn zuvor nach Frankreich und Serbien geführt hatte. Anlass seines Ungarn-Besuchs war der 75. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Ungarn.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.