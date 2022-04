Damit behält die Regierungspartei ihre Zweidrittelmehrheit im Parlament und Ministerpräsident Orbán kann seine vierte Amtszeit antreten. Er sprach von einem gewaltigen Sieg. Oppositionsführer Marki-Zay räumte seine Niederlage ein. Der Regierungspartei warf er vor, den Wahlkampf mit - so wörtlich - "Hass und Lügen" geführt zu haben. Orbán hat das Land aus Sicht seiner Kritiker zunehmend autoritär umgebaut und Wahlreformen zugunsten seiner eigenen Partei umgesetzt.

In Serbien erklärte sich Staatschef Vucic zum Sieger der Präsidentschaftswahl. Der Nationalist kam nach Hochrechnungen im ersten Durchgang auf die absolute Mehrheit. Bei der Parlamentswahl erreichte seine Fortschrittspartei SNS fast 60 Prozent der abgegebenen Wählerstimmen.

Der Grünen-Europaabgeordnete Freund betonte, die Wahl in Ungarn sei nicht mit denen in einem normalen demokratischen Land vergleichbar. Dazu sei die Medienkontrolle von Orban und seinen Vertrauten zu absolut. Das Ergebnis zeige, dass das System Orban nach zwölf Jahren immer weiterer Manipulationen an der Wahlurne nicht mehr zu bezwingen sei, sagte Freund im Deutschlandfunk