Ungarns Regierungschef Orban (dpa/AP Photo/Anna Szilagyi)

Orban sagte in Budapest, es sei in Ungarns eigenem Interesse, einen Krieg zu verhindern. Ansonsten könnten Hunderttausende Ukrainer versuchen, ins Land zu gelangen. Orban betonte, dass die Ukraine als wichtige Pufferzone zwischen Ungarn und Russland fungiere. Die Unabhängigkeit der Ukraine liege damit in direktem Interesse seines Landes.

Der ungarische Ministerpräsident sprach sich allerdings gegen Sanktionen der EU gegen Russland aus. Strafmaßnahmen oder Belehrungen dürfe es nicht geben.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.