Besuch bei Selenskyj

Orban wirbt in Kiew für Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine

Ungarns Ministerpräsident Orban hat die Ukraine aufgerufen, in ihrem Verteidigungskrieg gegen Russland eine Waffenruhe in Erwägung zu ziehen. Er sagte nach einem Treffen mit Präsident Selenskyj in Kiew, ein solcher Schritt könne Friedensgespräche mit Moskau beschleunigen. Selenskyj unterstrich, nötig sei ein gerechter Frieden.