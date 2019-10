Neuer Direktor der Staatskapelle Dresden wird der Brite Adrian Jones.

Wie das Orchester mitteilt, übernimmt er den Posten am 13. Januar. Bis dahin stehe er bereits in beratender Funktion zur Verfügung. Adrian Jones folgt auf Jan Nast, der zu den Wiener Symphonikern gewechselt ist.



Chefdirigent Christian Thielemann erklärte, mit seinen Erfahrungen - unter anderem an der Deutschen Oper Berlin - werde Jones das Profil "aufs Beste weiter entwickeln". Jones ist Jahrgang 1967 und war Cellist in mehreren Orchestern, bevor er ins Management wechselte. In Dresden übernehme er ein "erstklassiges Orchester von Weltrang", betonte Jones, das für eine mehr als 470-jährige Klangtradition stehe.