Österreich befindet sich wieder im Lockdown - eine Impf-Lotterie soll die Quote verbessern (Archivbild).

Teilnahmeberechtigt seien in Österreich lebende Personen ab 18 Jahren, hieß es. Diese müssten in einem Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 20. Dezember gegen Covid-19 geimpft werden. Dabei sei egal, ob es sich um einen Erst-, Zweit- oder Drittstich handele. Verlost werden nach ORF-Angaben rund 1.000 Sachpreise - etwa ein Fertigteil-Einfamilienhaus oder ein Elektroauto.

In Österreich gilt wegen der starken Zunahme an Covid-Erkrankungen seit gestern wieder ein allgemeiner Lockdown. Die Impfquote in Österreich liegt mit 66 Prozent zwei Punkte unter dem Wert in Deutschland.

