Nichtregierungsorganisationen in den USA prangern "verpfuschte" Hinrichtungen an. (picture alliance/AP/Eric Risberg)

Bei den meisten hätten Beeinträchtigungen wie psychische Krankheiten, Gehirnverletzungen, schwere Traumata oder Missbrauch in der Kindheit vorgelegen, teilte das Todesstrafen-Informationszentrum in Washington mit. Drei Hingerichtete seien zur Tatzeit noch keine 20 Jahre alt gewesen. Im Jahresbericht der Nichtregierungsorganisation werden zudem viele Hinrichtungen als "verpfuscht" bezeichnet. Die US-Bundesstaaten seien offenkundig nicht in der Lage, Giftinjektionen ohne Komplikationen durchzuführen, heißt es. In Alabama zum Beispiel hätten die Henker etwa drei Stunden gebraucht, um eine Injektionsnadel einzuführen. Darüber hinaus verwies das DPIC auf "Willkür" bei der Verhängung von Todesurteilen in den USA.

