Bundesfamilienministerin Giffey will das Programm "Exit" für Aussteiger aus der rechtsextremen Szene auch im kommenden Jahr weiter fördern.

Dies sei das Ergebnis einer Unterredung mit Vertretern der Initiative, erklärte das Ministerium. Einzelheiten sollten in der kommenden Woche mitgeteilt werden. Die Initiative hilft Menschen, die mit dem Rechtsextremismus brechen und sich ein neues Leben aufbauen wollen. Die Initiative wird im Rahmen des Programms "Demokratie leben" gefördert. Das Programm unterstützt seit 2015 Projekte gegen Extremismus, hauptsächlich gegen Rechtsextremismus.



Ein mögliches Ende der Förderung war in den vergangenen Wochen stark kritisiert worden, vor allem nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle.

Mehrere Träger von Projekten gegen Rechtsextremismus kritisierten, sie hätten auf ihre Anträge für weitere Förderungen Ablehnungen erhalten und das für Modellprojekte, die in der Vergangenheit erfolgreich waren. Seit 2015 unterstützt das Bundesfamilienministerium über das Programm "Demokratie leben!" Projekte gegen Extremismus, hauptsächlich gegen Rechtsextremismus.

Amadeu-Antonio-Stiftung forderte von Bundesregierung Taten statt Worte

Die Amadeu-Antonio-Stiftung hatte die Bundesregierung nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle aufgefordert, die Arbeit gegen Rechtsextremismus endlich konsequent zu unterstützen. Der Anschlag habe deutlich gemacht, wie dringend eine professionelle Auseinandersetzung mit Antisemitismus und Rechtsextremismus sei, sagte die Sprecherin der Stiftung, Viola Schmidt, dem Deutschlandfunk. Bundesinnenminister Seehofer habe die Bedrohungslage durch Antisemitismus, Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus nach dem Anschlag als sehr hoch eingeschätzt, aber solchen Worten müssten auch Taten folgen.



Wenn die Politik die Arbeit gegen Rechtsextremismus nicht konsequent unterstütze und zivilgesellschaftliches Engagement nachhaltig und überparteilich stärke, dann blieben alle Bekundungen rund um die schreckliche Tat von Halle nur leere Worte. Deradikalisierungsarbeit beispielsweise in den Sozialen Netzwerken sei aber unabdingbar.



Die Amadeu-Antonio-Stiftung wird auch durch das Programm „Demokratie leben!“ der Bundesregierung finanziert. Durch die geplanten Umstrukturierung der Mittel im Programm sieht sich die Stiftung nach eigenen Angaben gezwungen, ihr Büro in Hannover zu schließen, der komplette Bereich Jugendarbeit sei bedroht. Ob auch die Amadeu-Antonio-Stiftung nun ebenfalls weiterhin finanziell unterstützt wird, darüber gibt es bislang keine Informationen.