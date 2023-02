Brief an EU-Kommission

Gesunde Lebensmittel sollen in der EU günstiger werden: In ihrem Brief fordern die Organisationen einen Vorschlag für ein entsprechendes EU-Gesetz bis zum September. (Anna Goretzki)

In einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen heißt es, den EU-Bürgerinnen und Bürgern müsse ein gesünderer und günstigerer Zugang zu Lebensmitteln ermöglicht werden. Der Brief wurde unter anderem vom WWF, dem EU-Verbraucherverband Beuc, Greenpeace und Foodwatch unterschrieben.

Die EU-Kommission plant, die europäische Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Ein Ziel ist es, dass bis 2030 nur noch halb so viele Pestizide eingesetzt werden sollen. Zudem sieht die Strategie vor, dass ein Viertel der Landwirtschaftsfläche nach Bio-Kriterien bewirtschaftet werden soll. Die Organisationen verlangen einen Vorschlag für ein entsprechendes Gesetz bis zum September.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.