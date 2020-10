Vor dem Duisburger Landgericht beginnt heute ein aufwändiger Prozess zum Drogenhandel der italienischen Mafiagruppierung 'Ndrangheta.

Wegen der erhöhten Sicherheitsanforderungen findet das Verfahren gegen 14 Mitglieder und Unterstützer im Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts Düsseldorf statt. Die Beschuldigten sollen zwischen Januar 2014 und Dezember 2018 Kokain auf dem Luft- und Seeweg aus Südamerika nach Europa geschmuggelt haben. Der Staatsanwaltschaft Duisburg zufolge wurden zur Tarnung der Transporte Unternehmen gegründet, die legale Waren wie Bananen, Reis oder Holz bestellten. Das Rauschgift sei dann getarnt durch die legalen Transporte importiert worden. Verschiedene Restaurants und Eiscafés hätten als logistische Stützpunkte für den Vertrieb des Kokains gedient. Mit dem Ziel des Versicherungsbetrugs seien Einbrüche in selbige Lokale vorgetäuscht worden. Die Einnahmen aus dem Drogenhandel wurden laut Staatsanwaltschaft zudem nicht versteuert. Der Staatsanwaltschaft steht ein wichtiger Kronzeuge zur Verfügung, wie Korrespondent Benedikt Strunz berichtet [Audio-Link].



Der Prozess findet knapp zwei Jahre nach einer großangelegten Razzia statt. Anfang Dezember 2018 nahmen Fahnder bei einem internationalen Schlag gegen die Mafia rund 90 Verdächtige in mehreren Staaten fest, 14 davon in Deutschland.

Laut Staatsanwaltschaft Duisburg füllen die Ermittlungsakten 57 Umzugskartons und die Aufzeichnungen mehrere Terabyte Datenspeicher. Die Anklageschrift umfasst 649 Seiten. Für das Verfahren sind bisher 90 Verhandlungstage bis Ende kommenden Jahres angesetzt.



Bei fünf der 14 Angeklagten handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um 'Ndrangheta-Mitglieder. Sechs der übrigen neun Beschuldigten sollen die kalabrische Mafiagruppierung finanziell oder logistisch unterstützt haben. Das Verfahren ist zunächst bis Ende 2021 terminiert.

