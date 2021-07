Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Münch, sieht den tödlichen Angriff auf den niederländischen Journalisten Peter de Vries als Beleg für die wachsende Gefahr durch den organisierten internationalen Rauschgifthandel.

In den Niederlanden sei diesbezüglich ein Anstieg von Tötungsdelikten zu beobachten, sagte Münch bei der Vorstellung des Lageberichts zur Rauschgiftkriminalität für das Jahr 2020 in Berlin. Auch in Deutschland seien die Tatverdächtigen zunehmend bewaffnet. Das ergebe auch die Überwachung verschlüsselter Kommunikation. Der BKA-Präsident sieht dadurch die Sicherheit im öffentlichen Raum zunehmend bedroht. Das Attentat auf de Vries, der in dem Milieu recherchiert hatte, bezeichnete er als "erschütterndes Beispiel".

Warnung vor "niederländischen Verhältnissen"

Der niederländische Journalist Peter de Vries war auf offener Straße angeschossen worden und erlag nach wenigen Tagen seinen Verletzungen. Medienberichten zufolge könnte de Vries zwischen die Fronten eines Kokain-Kriegs rivalisierender Mafiaclans geraten sein, der seit Jahren in den Niederlanden tobt. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), mahnte deshalb, dass es in Deutschland nicht zu niederländischen Verhältnissen kommen dürfe.

Zahl der Delikte in Deutschland trotz Corona-Pandemie gestiegen

In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 284.723 Tatverdächtige aus dem Bereich des organisierten Rauschgifthandels ermittelt, eine zunehmende Zahl von ihnen war bewaffnet. Insgesamt stieg die Rauschgiftkriminalität hierzulande wie schon in den Vorjahren erneut an. Im vergangenen Jahr wurden 365.753 Drogendelikte registriert - das waren 1,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Pandemiebeschränkungen hatten dabei keine Auswirkungen, vielmehr verlagerte sich die Kriminalität weiter ins Internet.