Dienstleistungsangebote sind oft eine Tarnung für Geldwäscheaktivitäten (Archivbild). (imago images / Michael Gstettenbauer)

Wie das Bundeskriminalamt mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 647 Ermittlungsverfahren eingeleitet - das waren fünf mehr als im Vorjahr; es ist der zweithöchste Wert der vergangenen zehn Jahre. Die Schadenssumme blieb mit 2,64 Milliarden Euro weiter hoch, aber leicht unter dem Wert von 2023.

Das BKA sprach in seinem Lagebild von einem konstant hohen Bedrohungspotenzial.

Immer häufiger bieten kriminelle Gruppen ihre Aktivitäten als eine Art Dienstleistung an, etwa bei Geldwäsche.

Parallel veröffentlichte das BKA ein Lagebild zur Rauschgiftkriminalität. Dieses zeigt einen Rückgang im vergangenen Jahr vor dem Hintergrund der Teillegalisierung von Cannabis.

