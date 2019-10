Die Bundesregierung warnt vor Geschäften der italienischen Mafia mit minderwertigen Lebensmitteln.

Damit erziele die organisierte Kriminalität hohe Gewinne, zitieren die Zeitungen der Funke Mediengruppe aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag. Demnach betrifft dies vor allem den Handel mit Olivenöl und Wein. Die Mafia stelle billige Produkte her, etikettiere diese um und bringe sie in den Handel. Dem Innenministerium liegen zudem Erkenntnisse vor, dass italienische Restaurants oder Pizzerien in Deutschland von der Mafia gezwungen werden, die minderwertigen Lebensmittel zu verarbeiten und ihren Kunden anzubieten.