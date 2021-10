Unter Federführung bayerischer Ermittler gehen Polizei und Staatsanwaltschaft seit heute früh in Deutschland, Italien und Bulgarien gegen die Mafia vor.

Es gehe bei den Razzien um den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung und um Steuerhinterziehung in Millionenhöhe, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt mit. In den drei Ländern werden demnach 46 Wohn- und Gewerbeobjekte durchsucht. 17 davon befinden sich in Bayern. Die Tatverdächtigen seien teilweise der italienischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta zuzuordnen, hieß es weiter.



Die bayerischen Behörden ermitteln den Angaben zufolge seit über einem Jahr unter Führung der Europäischen Staatsanwaltschaft gegen die international agierenden Tatverdächtigen.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.