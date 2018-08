Simon Preston gilt als einer der größten Organisten unserer Zeit. Der Musikabsolvent des berühmten King’s College Cambridge hat sich im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere aber nicht nur an der "Königin der Instrumente" profiliert, sondern auch als engagierter Leiter der traditionsreichen Kathedralchöre an der Londoner Westminster Abbey und in Oxford.

Prestons eigene Kompositionen für die Orgel ergaben sich da fast von selbst, und ebenso die Vokal- und Tasten-Arrangements, die er zu bekannten Chorälen und populären Orchesterwerken vorgelegt hat.

Von der frühen englischen Orgelmusik bis zur Chorsymphonik der klassischen Moderne reicht seine umfangreiche Diskografie, aus der die Sendung zu seinem 80. Geburtstag einige Glanzlichter vorstellt. Nicht fehlen dürfen die Orgelkonzerte von Georg Friedrich Händel, die Simon Preston sowohl mit Yehudi Menuhin als auch mit dem Originalklang-Experten Trevor Pinnock aufnahm.