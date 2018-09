Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Dabrock, hat die Überlegungen von Bundesgesundheitsminister Spahn für eine Widerspruchslösung für Organspenden kritisiert.

Dabrock sagte im Deutschlandfunk (audio-link), dies würde einen tiefen Eingriff in das Selbstverfügungsrecht über den eigenen Körper bedeuten. Das Schweigen würde dann als eine Zustimmung ausgelegt. Derjenige, der sich erst mit dem Thema beschäftigte oder keine Hilfe leisten wolle, sei dann in der Beweislast. Dabrock erklärte, das Transplantationssystem habe durch die zurückliegenden Skandale hochgradig an Vertrauen verloren. Dieses sei noch nicht wiedererlangt worden. Dabrock betonte, er sei grundsätzlich für die Organtransplantation und die Erhöhung der Spendezahlen.



Gesundheitsminister Spahn, CDU, hatte sich dafür ausgeprochen, dass jeder Bürger automatisch als Organspender gelten soll, wenn er selbst oder die Angehörigen nicht ausdrücklich widersprechen. Die Idee sorgt auch in der Union für Kritik. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Maag, warnte in einem Interview mit Stuttgarter Zeitungen, mit dem Vorstoß könnten Ängste geweckt werden. Zudem mache man den eigenen Gesetzentwurf mit einer Debatte kaputt, die viel zu früh komme. Der CSU-Gesundheitspolitiker Pilsinger erklärte, eine Widerspruchsregelung treffe auf enorme Vorbehalte in der Bevölkerung, löse aber kein Problem.



Dagegen lobte Fraktionsvize Nüßlein Spahns Vorschlag und meinte, er sehe die Chance, dafür eine Mehrheit im Parlament zu finden. Der Präsident der Bundesärztekammer, Montgomery, sprach in der "Passauer Neuen Presse" von einer sehr guten und sinnvollen Idee, die allerdings rechtlich nur sehr schwer umzusetzen sei.



Spahn selbst wies Kritik an seinen Überlegungen zurück. Die von ihm vorgeschlagene Widerspruchslösung sei zwar ein starker Eingriff in die Freiheit, sagte er im ARD-Fernsehen. Alle bisherigen Versuche, die Zahl der Organspender zu erhöhen, seien aber erfolglos geblieben. Die neue Debatte über das Thema sei aus seiner Sicht schon ein Wert an sich.