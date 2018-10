In der Debatte über eine Reform des Organspenderechts in Deutschland unterstützt die EU-Kommission die Pläne von Bundesgesundheitsminister Spahn.

Der zuständige EU-Kommissar Andriukaitis sagte der "Welt am Sonntag", er sei überzeugt, dass die Stärkung der Spendenbereitschaft und mehr Kapazitäten in der Transplantationsmedizin helfen würden, die Zahl der Organspenden zu erhöhen. Nach Spahns Gesetzentwurf soll Kliniken mehr Geld für Organverpflanzungen zur Verfügung gestellt werden. Zudem sollen mehr Ärzte eingesetzt werden. Der CDU-Politiker plädiert auch für eine sogenannte Widerspruchslösung. Danach soll jeder automatisch als Spender gelten, wenn er nicht ausdrücklich zu Lebzeiten widersprochen hat. Demgegenüber will eine fraktionsübergreifende Initiative im Bundestag erreichen, dass an der geltenden Zustimmungslösung festgehalten wird.