Die geplante Neuregelung der Organspende in Deutschland steht weiterhin in der Kritik.

Die Deutsche Stiftung Organtransplantation bezeichnete das Vorhaben als praxisfern und forderte Änderungen. Der medizinische Vorstand der Organisation, Rahmel, sagte der Zeitung "Die Welt", die neuen Regeln berücksichtigten nicht die Situationen auf den Intensivstationen bei möglichen Organspendern. Rahmel forderte, dass die Einsicht in das Organspenderegister vor der Feststellung des Hirntods erfolgen müsse, weil davon das weitere ärztliche Vorgehen abhänge. Die Diakonie sieht die Selbstbestimmung der Spender in Gefahr.



Der Bundestag will am Donnerstag über zwei Gesetzentwürfe abstimmen. Zum einen geht es um die sogenannte Widerspruchsregelung, bei der alle als Organspender gelten, es sei denn, sie widersprechen. Ein anderer Vorschlag sieht eine Befragung der Menschen alle zehn Jahre vor.



Nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation bleibt die Zahl der Organspenden auf einem niedrigen Niveau. Demnach wurden im vergangenen Jahr 932 Menschen nach ihrem Tod knapp 3.000 Organe entnommen. 2018 waren es 955 Verstorbene, denen gut 3.100 Organe entnommen wurden.