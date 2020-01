Am Donnerstag entscheidet der Bundestag über die künftige Regelung zur Organspende. Die Abgeordneten stimmen darüber ab, ob eine Widerspruchslösung eingeführt wird oder ob es eine Entscheidungslösung geben soll. Wie sieht es in anderen europäischen Ländern aus?

Anders als in Deutschland gibt es in Österreich schon seit Langem eine Widerspruchslösung. Organe dürfen einem Toten entnommen werden, wenn keine Erklärung vorliegt, mit der der Verstorbene ausdrücklich widersprochen hat. Wer eine Spende ablehnt, kann sich in ein Register eintragen lassen. Es genügt aber auch ein Zettel in der Brieftasche, dass man keine Organe spenden will.



Die Regelung gilt nicht nur für Österreicher, sondern auch für Ausländer, die sich im Land aufhalten. Darauf weist der frühere DGB-Chef Sommer im Deutschlandfunk hin:



"Wenn Sie heute nach Österreich in den Urlaub fahren und Ihnen ein Tod passieren würde, würden Sie automatisch in Österreich auch Organspender sein, es sei denn, Sie hätten ausdrücklich erklärt, Sie wollen es nicht."

Vor dem Urlaub informieren!

Angesichts der teilweise großen Unterschiede in den einzelnen Ländern empfiehlt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Reisenden, sich vor einem Auslandsaufenthalt über die jeweils geltenden Regelungen zu informieren. Denn bei einem Todesfall im Ausland greift in der Regel das dort geltende Gesetz. Im Internet gibt es Vordrucke, um den Organspendeausweis in verschiedenen Sprachen auszudrucken. Außerdem rät die BZgA dazu, mit den Angehörigen über das Thema zu sprechen, damit sie im Zweifelsfall leichter eine Entscheidung treffen können.



Auch wer im Todesfall keine oder nur bestimmte Organe spenden will, sollte sich einen Spenderausweis zulegen. Denn der bietet auch die Möglichkeit, "Nein" anzukreuzen und damit die Ablehnung zu dokumentieren. Dies würde etwa im Fall Österreich ausreichen, um sich vor einer ungewollten Organentnahme zu schützen.

Welche Regelung in welchem Land gilt

Unter den acht Ländern, die zu Eurotransplant gehören, gibt es keines, das eine reine Zustimmungslösung hat. Damit ist gemeint, dass ausschließlich dann Organe entnommen werden dürfen, wenn der oder die Betreffende zu Lebzeitenausdrücklich seine Zustimmung gegeben hat. In mehreren Ländern gibt es aber eine erweiterte Zustimmungslösung: Im Todesfall werden – falls keine Willenserklärung des Verstorbenen vorliegt – die Angehörigen gefragt.



Diese erweiterte Zustimmungslösung gibt es in einigen europäischen Ländern, nämlich in Großbritannien (außer Wales), Irland, den Niederlanden, Dänemark, der Schweiz, Rumänien und Litauen. Unter anderem in Frankreich, Belgien, Spanien, Portugal, Italien, Norwegen, Schweden und Finnland und mehreren osteuropäischen Ländern gibt es eine Widerspruchslösung. Allerdings gibt es in den einzelnen Ländern teilweise deutliche Unterschiede der gesetzlichen Regelungen.

Welche Regelung ist besser?

Ob die Widerspruchslösung oder eine Zustimmungslösung zu mehr tatsächlichen Organspenden führt, lässt sich anhand der vorliegenden Zahlen nicht unmittelbar beantworten. Dazu sind die Regelungen in den einzelnen Ländern zu unterschiedlich.



Das Internationale Register für Organspenden bietet eine Statistik über die Zahl der Organspender pro einer Million Einwohner (pdf-Datei) an. Hier rangiert Deutschland mit einer Rate von 11,2 Spendern pro Million Einwohner im unteren Bereich.



Die vier Länder mit der höchsten Spenderrate, Spanien, Kroatien, Portugal und Belgien (zwischen 48 und 33,62 Spender pro Million Einwohner) haben alle eine Widerspruchslösung. Für die tatsächliche Zahl der Spender spielen aber auch andere Faktoren eine Rolle, etwa die Ausstattung der Krankenhäuser und die Rolle von Transplantationsbeauftragten. Deshalb sind einfache Schlussfolgerungen nicht ohne Weiteres möglich.