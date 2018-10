Im Bundestag formiert sich Widerstand gegen die Pläne von Gesundheitsminister Spahn, im Organspendegesetz eine Widerspruchsregelung einzuführen.

Abgeordnete von Union, SPD, Grünen und Linkspartei wollen dazu einen gemeinsamen Antrag formulieren. Einer der Inititatoren, der CSU-Politiker Pilsinger, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, mit der Widerspruchslösung würde in unzulässiger Weise in das Selbstbestimmungsgrecht der Menschen eingegriffen. Deshalb müsse sie verhindert werden.



Die Widerspruchsregelung soll die Zahl der Organspenden erhöhen und sieht vor, dass jeder Mensch grundsätzlich Spender ist, der zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widerspricht. Derzeit ist eine ausdrückliche Zustimmung erforderlich.



Laut Pilsinger ist noch nicht klar, ob die Gruppe in ihrem Antrag einen dritten Weg vorschlagen wird. Möglich wäre zum Beispiel, dass die Menschen vor der Ausstellung einer neuen Gesundheitskarte entscheiden müssen, ob sie zur Organspende bereit wären.