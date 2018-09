Die Überlegungen von Bundesgesundheitsminister Spahn für eine Widerspruchslösung für Organspenden haben in CDU und CSU Kritik ausgelöst.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Maag, warnte in einem Interview mit Stuttgarter Zeitungen, mit dem Vorstoß könnten Ängste geweckt werden. Zudem mache man den eigenen Gesetzentwurf mit einer Debatte kaputt, die viel zu früh komme. Der CSU-Gesundheitspolitiker Pilsinger erklärte, eine Widerspruchsregelung treffe auf enorme Vorbehalte in der Bevölkerung, löse aber kein Problem. Dagegen lobte Fraktionsvize Nüßlein Spahns Vorschlag und meinte, er sehe die Chance, dafür eine Mehrheit im Parlament zu finden. Der Präsident der Bundesärztekammer, Montgomery, sprach in der "Passauer Neuen Presse" von einer sehr guten und sinnvollen Idee, die allerdings rechtlich nur sehr schwer umzusetzen sei.



Gesundheitsminister Spahn, CDU, hatte sich dafür ausgeprochen, dass jeder Bürger automatisch als Organspender gelten soll, wenn er selbst oder die Angehörigen nicht ausdrücklich widersprechen.