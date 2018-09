Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich für eine Widerspruchslösung bei Organspenden ausgesprochen.

Der CDU-Politiker sagte der "Bild"-Zeitung, nur so könne die Organspende zum Normalfall werden. Widerspruchslösung bedeutet, dass jeder Mensch automatisch als Spender gilt - außer er oder seine Angehörigen widersprechen. Dazu meinte Spahn, eine solche Regelung stellte zwar einen Eingriff des Staates in die Freiheit des Einzelnen dar. Doch seien alle bisherigen Versuche der Politik ohne Erfolg geblieben, die Zahl der Organspender zu steigern.



Diese hatte im vergangenen Jahr mit 797 einen Tiefpunkt erreicht. Nach Spahns Angaben warten derzeit rund 10.000 Menschen in Deutschland auf ein Spendeorgan. Der Minister hatte deshalb erst vor wenigen Tagen angekündigt, die strukturellen und finanziellen Voraussetzungen in den Krankenhäusern in diesem Bereich zu verbessern.