Im Bemühen um mehr Organspenden haben sich Gesundheitsminister Spahn und SPD-Fraktionsvize Lauterbach Berichten zufolge auf einen Gesetzentwurf verständigt.

Nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" unterstützen sie einen fraktionsübergreifenden Vorschlag zur Einführung einer Widerspruchslösung. Das würde bedeuten, dass künftig jeder Bürger nach seinem Tod grundsätzlich als Organspender gilt. Wer nicht spenden möchte, müsste das in einem Register dokumentieren lassen. Laut dem Bericht beinhaltet der Gesetzentwurf, dass der Register-Eintrag jederzeit geändert werden kann. Gibt es keinen Eintrag, sollen Angehörige eine Organentnahme dennoch ablehnen können - wenn sie glaubhaft machen, dass der Verstorbene kein Spender sein wollte.



Der Bundestag will eine Neuregelung noch in diesem Jahr auf den Weg bringen. Ein weiterer, ebenfalls fraktionsübergreifender Gesetzentwurf soll in den kommenden Tagen vorgelegt werden.