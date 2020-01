Die Abgeordneten des Bundestags haben heute die Chance, das System der Organspende in Deutschland grundlegend zu ändern, auf Jahre vertan. Im besten Fall wird ihre Entscheidung für die sogenannte Zustimmungsregelung dazu führen, dass alles bleibt, wie es ist. Im schlimmsten Fall aber könnten die Spenderzahlen sogar sinken. Künftig sollen all jene, die ihre Organe ausdrücklich spenden wollen, in einem zentralen Register eingetragen werden.

Das Problem aber ist: Niemandem wird abverlangt, sich zu entscheiden. Sich klar zu einem "Ja" oder "Nein" zu bekennen. Es wird nur höflich daran erinnert, dass Organspende möglich ist. Unentschlossenheit ist also weiter möglich. Aber nur bis zum Hirntod. Dann muss jemand entscheiden – und im Zweifel sind das die Angehörigen.

Ohne Entscheidung keine Klarheit

Sie könnten die Organspende künftig aber deutlicher ablehnen als heute. Nämlich mit dem Argument, dass ihr Vater, ihre Frau, ihre Tochter, sich schließlich zu Lebzeiten nicht in das Register eingetragen hat – die eigenen Organe also offenbar nicht spenden wollte. Diese Schlussfolgerung ist aus Angehörigensicht nachvollziehbar, aber sie wird häufig falsch sein. Denn während nur 36 Prozent der Menschen hierzulande einen Organspendeausweis besitzen, stehen ihr 84 Prozent positiv gegenüber.

Die große Mehrheit ist also bereit zu spenden. Sie ist nur zu träge, das auch zu dokumentieren. Die heute vom Bundestag beschlossenen Maßnahmen werden das nicht ändern. Und zum Teil sind sie noch nicht einmal neu. So sollen die Mitarbeitenden von Bürgerämtern den Bürgerinnen und Bürgern Infomaterial und einen Organspendeausweis mit auf den Weg geben, wenn sie beispielsweise einen neuen Personalausweis beantragen. Das aber steht so ganz ähnlich schon heute im Transplantationsgesetz. Nachzulesen in Paragraf 2, Absatz I, Satz 4. Was zu der Frage führt: Hat Ihnen das Personal Ihres Bürgeramts schon einmal einen Organspendeausweis ausgehändigt? Genau. Die Regelung ist ein Papiertiger.

Viele wollen spenden, wenige dokumentieren es

Tatsächlich neu ist, dass Hausärzte ihre Patienten regelmäßig auf die Option der Organspende hinweisen sollen. Weil sie dazu aber nicht verpflichtet sind steht zu befürchten, dass die Grundsatzentscheidung – Organspende ja oder nein - in den überfüllten Sprechstunden, untergeht.

Es ist ja richtig, was die Gegner der Widerspruchsregelung sagen: Wer seine Organe spendet, der sollte das tun, weil er es will. Nur: Diese bewusste Entscheidung wird durch die heute heute verabschiedete Zustimmungsregelung nicht forciert.

Es hätte einen Mittelweg gegeben, der jetzt auf Jahre verspielt ist: In einer solidarischen Gesellschaft müssen wir uns nicht zur Organspende verpflichten. Aber wir müssen uns dazu verpflichten, klar "Ja" oder "Nein" zu sagen. Zum Beispiel in einer regelmäßigen Abfrage beim Bürgeramt, wenn man seinen Pass abholt, aber bei einer Person, die dafür ausgebildet ist und sich die Zeit dazu nehmen kann. Wer sich noch unsicher ist, sagt erst einmal Nein.

Jetzt aber verlangt niemand eine Entscheidung. Und so werden die meisten beim Nein bleiben, obwohl sie Ja denken. Und darunter leiden nicht die Unentschlossenen, sondern die etwa 9.500 schwerkranken Menschen auf der Warteliste.