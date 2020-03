Orgel in Groningen Von Muffat bis Cage

Unter den etwa 30 erhaltenen Orgeln von Arp Schnitger nimmt das Instrument in der Martinikirche in Groningen einen Sonderplatz ein. Organist Hans-Ola Ericsson zeigte das in seinem Konzert mit Musik aus vier Jahrhunderten.

Am Mikrofon: Niklas Rudolph

