Zeitgenössische Musik

Orgel und Elektronik

Die Orgel in Sankt Peter in Sinzig eignet sich gut für die Interpretation experimenteller Musik. Avantgarde-Organist Dominik Susteck und weitere Mitwirkende loteten hier Ende Oktober 2022 in einem Konzert Gemeinsamkeiten von Orgel und Elektronik aus.

Dorfmüller, Ingo | 23. Januar 2023, 21:05 Uhr