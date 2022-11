Die "Orion"-Raumkapsel der NASA im Weltraum während der Artemis-I-Mission. (- / Nasa / dpa / -)

Die Kapsel sei in ihrer Umlaufbahn um den Mond rund 432.194 Kilometer von der Erde entfernt gewesen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Nach Angaben der Behörde war ein für Menschen gemachtes Raumschiff noch nie so weit von der Erde entfernt. Bereits am Samstag hatte "Orion" den bisherigen Entfernungs-Rekord von Apollo 13 gebrochen.

Die Mission "Artemis 1" war nach monatelangen Verschiebungen am 16. November gestartet. Am Donnerstag soll die Kapsel die Umlaufbahn um den Mond verlassen und am 11. Dezember im Pazifik landen. Mit dem Programm sollen in den kommenden Jahren wieder US-Astronauten auf dem Mond landen.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.