Der wegen des Sturmtiefs "Sabine" eingestellte Fernverkehr der Deutschen Bahn wird frühestens um 10 Uhr wieder aufgenommen, wie das Unternehmen mitteilte. Dennoch dürfte es ebenso wie im Personennahverkehr und an den Flüghäfen weitere Störungen geben. Viele Schüler können sich dagegen freuen - sie haben morgen schulfrei.

Die Bahn teilte in Berlin mit, die Strecken würden nach den nötigen Erkundungsfahrten zur Sichtung der Schäden nach und nach wieder freigegeben. Dies sei aber nur bei Tageslicht möglich. Die Bahn geht davon aus, dass es auch tagsüber zu weiteren Störungen kommt. Auch mehrere private Bahnunternehmen stellten den Zugverkehr ein.

Übernachtungszüge bereitgestellt

Das Unternehmen verteilt an gestrandete Fahrgäste Gutscheine für Hotels und Taxis. In größeren Bahnhöfen sind zudem Übernachtungszüge bereitgestellt. Ausfälle und Verspätungen könnte es auch im Regionalverkehr geben; an Flughäfen muss mit weiteren Störungen gerechnet werden. In Düsseldorf musste eine Passagiermaschine aus Istanbul nach mehreren vergeblichen Landeversuchen wegen starker Windböen nach Nürnberg umgeleitet werden. Wegen umgestürzter Bäume wurden in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen einzelne Autobahnabschnitte gesperrt.



In manchen Teilen Deutschlands fällt heute die Schule aus; so etwa in ganz Bayern und in vielen Großstädten Nordrhein-Westfalens; auch zahlreiche Kindertagesstätten bleiben dort geschlossen. In Hessen wird den Schulen vom Kultusministerium freigestellt, den Unterricht ausfallen zu lassen. In Baden-Württemberg wiederum können die Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder angesichts des Unwetters lieber zuhause lassen wollen. Eine ähnliche Regelung gilt in Brandenburg.



Im europäischen Ausland sorgt das Tief – dort „Ciara“ genannt- ebenfalls für erhebliche Beeinträchtigungen. Der Fährverkehr im britischen Dover wurde eingestellt. Flug- und Bahnverbindungen sowie Sportveranstaltungen wurden im Vereinigten Königreich abgesagt. Auch am Flughafen Schiphol in Amsterdam gibt es Ausfälle.