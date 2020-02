Der Sturm "Sabine" hat in Deutschland für chaotische Verhältnisse gesorgt.

Vor allem der Bahn- und Flugverkehr waren stark betroffen. Der am Sonntag bundesweit eingestellte Fernverkehr der Deutschen Bahn lief gestern allmählich wieder an. Es ist aber weiterhin mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen. Deutschlandweit fielen Hunderte Flüge aus.



In Nord- und Westdeutschland wurden in der vergangenen Nacht mehrere Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. In Bayern sind noch rund 25.000 Haushalte wegen beschädigter Leitungen ohne Strom. Es gab zahlreiche Sachschäden, etwa durch umgestürzte Bäume. In der kommenden Nacht sowie tagsüber ist von Westen her wieder mit stürmischen Böen zu rechnen.



Auch in anderen europäischen Ländern gab es durch das Sturmtief erhebliche Probleme. In Großbritannien und Frankreich etwa war vielerorts Hochwasser die Folge. In tausenden Haushalten fiel der Strom aus.