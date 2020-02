Der Sturm "Sabine" hat den Süden Deutschlands erreicht.

In Bayern ist in etwa 50.000 Haushalten der Strom ausgefallen, wie die Versorger mitteilten. Der Flughafen München und die S-Bahnen der Stadt stellten den Betrieb ein. Der Fernverkehr der Deutschen Bahn läuft bundesweit langsam wieder an, in Bayern allerdings noch nicht. Auch in den anderen Bundesländern ist noch den ganzen Tag mit Störungen zu rechnen. Schulen und Kindergärten sind vielerorts aus Sicherheitsgründen geschlossen geblieben.



In Nord- und Westdeutschland waren in der Nacht durch den Orkan mehrere Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Auch in Großbritannien gab es Verletzte. In Irland, Frankreich, Belgien und Tschechien gab es Schäden und teils größere Stromausfälle.