Das heranziehende Orkantief "Sabine" führt bereits zu erheblichen Einschränkungen im Verkehr. Die Deutsche Bahn stellte den Fernverkehr zur Nordseeküste in Niedersachsen ein. An mehreren Flughäfen fallen zahlreiche Verbindungen aus, so etwa in Frankfurt am Main, Hamburg und München.

Auch der Flughafen Köln/Bonn erwartet Unregelmäßigkeiten und Ausfälle. Wegen des Sturms gilt inzwischen für weite Teile Deutschlands die zweithöchste Unwetterwarnstufe. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes können in der kommenden Nacht Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde erreicht werden. Der Wetterdienst warnt ausdrücklich vor herabstürzenden Ästen und Dachziegeln.



In vielen Städten - so etwa in Köln - bleiben morgen alle Schulen und städtischen Kindertagesstätten geschlossen. Das Bundesligaspiel Mönchengladbach gegen Köln wurde für heute abgesagt. Die Spitzenpartie München gegen Leipzig soll stattfinden.