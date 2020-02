Das Orkantief "Sabine" hat Deutschland erreicht. Auf dem Brocken im Harz wurden bereits Windgeschwindigkeiten von mehr als 150 Kilometer pro Stunde gemessen. Die Deutsche Bahn teilte mit, dass sie den Fernverkehr in ganz Deutschland nach und nach einstellen wird.

Im Emsland fuhr ein Intercity-Zug in einen umgestürzten Baum und steckte mit rund 300 Passagieren auf offener Strecke fest. Auch der Regionalverkehr ist vielerorts betroffen. Grundsätzlich rät das Unternehmen seinen Kunden, Fernverkehrsreisen bis Dienstag wegen des Sturms zu verschieben. Der Flugverkehr ist ebenfalls stark eingeschränkt. Viele Verbindungen wurden gestrichen. Betroffen sind fast alle größeren Flughäfen, darunter auch Frankfurt am Main.

Zweithöchste Warnstufe

Wegen des Sturms gilt inzwischen für weite Teile Deutschlands die zweithöchste Unwetterwarnstufe. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes können in der kommenden Nacht Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde erreicht werden. Der Wetterdienst warnt ausdrücklich vor herabstürzenden Ästen und Dachziegeln.



In vielen Städten - so etwa in Köln - bleiben morgen alle Schulen und städtischen Kindertagesstätten geschlossen. Das Bundesligaspiel Mönchengladbach gegen Köln wurde für heute abgesagt. Die Spitzenpartie München gegen Leipzig soll stattfinden.



Im europäischen Ausland sorgt das Tief - dort "Ciara" genannt- ebenfalls für erhebliche Beeinträchtigungen. Der Fährverkehr im britischen Dover wurde eingestellt. Flug- und Bahnverbindungen sowie Sportveranstaltungen wurden im Vereinigten Königreich abgesagt. Auch am Flughafen Schiphol in Amsterdam gibt es Ausfälle.