Wanderer auf dem Brocken stemmen sich gegen den Wind. (Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dp)

Der Deutsche Wetterdienst hat für heute und morgen eine Unwetterwarnung herausgegeben. Es wird mit schweren Sturmböen, teils orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 120 Kilometern pro Stunde gerechnet. Für Teile Nordrhein-Westfalens wird zudem vor schweren Gewittern gewarnt. Es bestehe extreme Gefahr durch umherfliegende Gegenstände wie Dachziegel oder Äste, teilte der Wetterdienst mit. Die Behörde empfiehlt, sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten. Ansonsten sollte zumindest Abstand zu Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen gehalten sowie auf herabfallende Äste geachtet werden. Der ADAC empfiehlt, auch auf Autofahrten zu verzichten.

Sturmfluten an der Nordsee

In Teilen Schleswig-Holsteins gibt es an der Nordsee bereits Sturmfluten, dies wird auch für Hamburg erwartet. In Thüringen wird vor möglichen Überschwemmungen gewarnt.

Nordrhein-Westfalen ordnete einen landesweiten Unterrichtsausfall an. Familienminister Stamp appellierte zudem an alle Eltern, ihre Kinder zu Hause zu betreuen statt in die Kita oder Kindertagespflege zu schicken. Auch Brandenburg, Berlin und das Saarland haben auf die Unwetterwarnung reagiert und die Präsenzpflicht im Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler ausgesetzt. Die Eltern sollten sich über die aktuellen Straßen- und Witterungsverhältnisse auf dem Laufenden halten und entsprechend entscheiden, erklärte das Bildungsministerium in Potsdam.

Lufthansa streicht Flüge

Die Deutsche Bahn rät, sich über Verspätungen oder Zugausfälle zu informieren. Die Lufthansa strich vorsorglich 20 Flüge.

Erst Ende Januar hatte das Sturmtief "Nadia" in Nord- und Ostdeutschland Millionenschäden verursacht; ein Mensch kam ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.