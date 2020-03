Die Free-Jazz-Ikone Ornette Coleman hat nur mit wenigen Pianisten zusammengearbeitet. Meist fühlte sich der Bläser von Klavierspiel eingeengt. In dem Freigeist Joachim Kühn fand er jedoch in einer späten Phase seines Schaffens einen kongenialen Partner. Die von Coleman für die Duo-Konzerte zwischen 1995 und 2000 verfassten Stücke wurden nur einmal und seither nie wieder aufgeführt. Im vergangenen Jahr ließ sich Joachim Kühn von diesen Kompositionen zu seinem Soloalbum „Melodic Ornette” inspirieren. Erstmals erschloss Kühn die teilweise schwer leserlichen Handschriften Colemans für die Nachwelt. Gemeinsam mit dem Klarinettisten Michel Portal, einem langjährigen Weggefährten, und der von Jim McNeely geleiteten hr-Bigband, versetzte der Pianist die Stücke der Saxofon-Legende beim Jazzfest Berlin in eine neue, faszinierende Klangdimension.

hr-Bigband feat. Joachim Kühn & Michel Portal

Joachim Kühn, Piano

Michel Portal, Baßklarinette, Sopransaxofon

François Moutin, Kontrabaß

Joey Baron, Schlagzeug

Jim McNeely, Dirigent

Jim McNeely & Joachim Kühn, Arrangements





Aufnahme vom 2.11.2019 aus dem Haus der Berliner Festspiele beim Jazzfest Berlin