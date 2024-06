Erfurt

Ort der Erinnerung an Opfer des NSU

In Erfurt ist ein Erinnerungsort für die Opfer des sogenannten NSU eingeweiht worden. Eine Installation vor dem Thüringer Landtag erinnert an die Menschen, die von den Rechtsextremisten ermordet wurden. An der Feierstunde im Thüringer Landtag nahmen auch Opfer der Verbrechen teil.