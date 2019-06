Der EVP-Spitzenkandidat Weber wird einem Medienbericht zufolge nicht der neue Präsident der Europäischen Kommission.

Die "Welt am Sonntag" schreibt, darauf hätten sich die im japanischen Osaka beim G-20-Gipfel anwesenden EU-Regierungschefs unter Leitung von EU-Ratspräsident Tusk geeinigt. Bundeskanzlerin Merkel habe die Entscheidung akzeptiert. Über die Nachfolge von Kommissionspräsident Juncker wollen die EU-Regierungschefs und führende Vertreter des EU-Parlaments in den kommenden zwei Tagen beraten. Die Entscheidung soll laut Zeitung spätestens am Sonntagabend bei einem EU-Sondergipfel fallen.