Mit dem Oscar für den besten Film ist "Green Book - Eine besondere Freundschaft" ausgezeichnet worden.

Die Komödie um das Verhältnis zwischen einem schwarzen Pianisten und seinem weißen Fahrer in der Zeit der Rassentrennung in den Südstaaten der USA wurde in Hollywood mit dem Hauptpreis geehrt. Insgesamt erhielt das Werk von Regisseur Peter Farrelly drei Auszeichnungen.



Der mexikanische Regisseur Alfonso Cuarón ist mit drei Oscars ausgezeichnet worden. Mit "Roma" gewann Cuarón die Preise in den Kategorien beste Regie, beste Kamera und bester fremdsprachiger Film. Der Schwarz-Weiß-Streifen "Roma" ist eine Hommage an Cuaróns Kindermädchen in Mexiko um 1970.



Als beste Hauptdarsteller wurden Olivia Colman und Rami Malek geehrt. Colman spielt die Hauptrolle im Historienfilm "The Favourite", Malek stellt in "Bohemian Rapsody" das Leben von Queen-Sänger Freddy Mercury dar.



Der Deutsche Florian Henckel von Donnersmarck, der sich mit "Werk ohne Autor" Hoffnungen auf einen Preis machen konnte, ging diesmal leer aus.