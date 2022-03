William Hurt (AP)

Er begann seine Karriere in den 1980-er Jahren. Drei Mal wurde er für einen Oscar nominiert, einmal erhielt er die Auszeichnung: für seine Rolle als homosexueller Häftling in dem Film "Der Kuss der Spinnenfrau". Weitere bekannte Filme mit William Hurt sind "Heißblütig - Kaltblütig", "Gorky Park", "Gottes vergessene Kinder" und "Broadcast News - Nachrichtenfieber". Zuletzt war der Schauspieler in "Black Widow" und "The King's Daughter" zu sehen.

