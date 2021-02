Der deutsche Film "Und morgen die ganze Welt" der Regisseurin Julia von Heinz ist nicht in die engere Auswahl für die Oscar-Verleihung im April aufgenommen worden.

Die Produktion über deutsche Antifa-Aktivisten taucht nicht auf der Vorschlagsliste für den besten ausländischen Film auf, die die "Academy of Motion Picture Arts and Sciences" in Los Angeles veröffentlichte. Ausgewählt wurden insgesamt 15 Produktionen unter anderem aus Dänemark, Frankreich und Rumänien. Fünf von ihnen werden dann endgültig als Kandidaten für die Verleihung nominiert.

