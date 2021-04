Bei der Oscar-Verleihung hat das Drama "Nomadland" drei Preise gewonnen.

Das Werk erhielt den Oscar für den besten Film, die aus China stammende Filmemacherin Chloé Zhao bekam die Regie-Trophäe und Frances McDormand den Preis für die beste weibliche Hauptrolle. Der Film handelt von Menschen in den USA, die aus wirtschaftlicher Not ihr Leben mit Hilfsarbeiten verbringen und in Wohnwagen leben. Frances McDormand erhielt zudem einen weiteren Oscar als Produzentin. Mit der Chinesin Chloé Zhao wurde erst zum zweiten Mal in der Oscar-Geschichte eine Frau mit dem Regie-Oscar geehrt.



Den Oscar als bester Hauptdarsteller erhielt Anthony Hopkins für seine Rolle als demenzkranker Mann in "The Father". Den Auslandsoscar gewann der dänische Film "Der Rausch" mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle.



Die diesjährige Gala war wegen der Pandemie um zwei Monate verschoben worden und fand an mehreren Veranstaltungsorten statt. Die Gästezahl war zudem begrenzt.

