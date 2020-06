Die Oscar-Verleihung im kommenden Jahr wird wegen der Corona-Pandemie verschoben.

Sie soll nicht wie zunächst geplant am 28. Februar, sondern erst am 25. April stattfinden, wie die Film-Akademie in Los Angeles bekanntgab. Damit solle Filmemachern mehr Zeit gegeben werden, laufende Projekte zu beenden. Die Nominierungen werden demnach am 15. März verkündet.



Wegen der Pandemie mussten viele Produktionen unterbrochen werden. Zudem wurden Kinos geschlossen. Erst kürzlich hatte die Oscar-Akademie mitgeteilt, dass bei der Verleihung im kommenden Jahr auch Filme in die Auswahl kommen, die nie im Kino liefen, sondern ausschließlich bei Streaming-Diensten zu sehen sind. Für die Nominierung eines Films ist normalerweise eine Kinovorführung Voraussetzung.