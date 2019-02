Der Film "Roma" hat bei der Oscar-Verleihung den Preis für den besten fremdsprachigen Film gewonnen.

Das Werk des mexikanischen Regisseurs Alfonso Cuarón gehört mit insgesamt zehn Nominierungen zu den Favoriten der diesjährigen Auszeichnung in Los Angeles. Der Film "Werk ohne Autor" des deutschen Regisseurs Florian Henckel von Donnersmarck ging leer aus. Bislang wurden bei der Preisverleihung, die gegenwärtig noch läuft, die US-Amerikanerin Regina King als beste Nebendarstellerin in ihrer Rolle einer Mutter in "If Beale Street Could Talk" sowie Mahershala Ali als bester Nebendarsteller in "Green Book" prämiert.