Bei der Oscar-Verleihung in Los Angeles ist Rami Malek als bester männlicher Hauptdarsteller ausgezeichnet worden.

Er spielt in dem Film "Bohemian Rapsody" das Leben von Queen-Sänger Freddy Mercury. Mit zwei Oscars - als bester fremdsprachiger Film und für die beste Kamera-Arbeit - wurde "Roma" des mexikanischen Regisseurs Alfonso Cuarón prämiert. Insgesamt war die Hommage an Cuaróns Kindermädchen in zehn Kategorieren nominiert. Der deutsche Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck, der sich mit "Werk ohne Autor" Hoffnungen machen konnte, ging somit leer aus.



Die Sängerin Lady Gaga gewann bei der Preisverleihung, die gegenwärtig noch läuft, den Oscar für den besten Song mit dem Titel "Shallow" aus dem Film "A Star is born".