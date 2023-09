NASA-Raumsonde

Nasa-Sonde Osiris-Rex (picture alliance/dpa/Nasa/Goddard Space Flight Center)

Die Gesteinsproben stammen von dem Asteroiden Bennu, der der Erde in etwa 150 Jahren nahekommen könnte. Laut NASA enthält die Kapsel ungefähr 250 Gramm Geröll, das die Sonde vor etwa drei Jahren von dem Asteroiden entnommen hatte. Die NASA wertet die Mission als historisch: Die sechs Meter lange Sonde war vor sieben Jahren ins All gestartet und hatte ihr Ziel 2020 erreicht, um dort die Bodenproben einzusammeln. Es ist die erste Asteroiden-Probe, die die NASA je zur Erde gebracht hat, und die größte Probe dieser Art insgesamt. Die Untersuchungsergebnisse sollen zum Verständnis der Entstehung des Sonnensystems beitragen. Die Fachleute erhoffen sich aber auch wichtige Informationen über den Asteroiden Bennu, der als gefährlich eingestuft wird und der Erde in etwa 150 Jahren potenziell nahekommen könnte.

