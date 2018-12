In Oslo sind der kongolesische Arzt Denis Mukwege und die Jesidin Nadia Murad mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden.

Das norwegische Nobelkomitee würdigte die beiden Preisträger für ihren Einsatz gegen sexuelle Gewalt als Waffe in Kriegen und Konflikten. Die diesjährige Auszeichnung solle darauf aufmerksam machen, dass Frauen als Kriegswaffe missbraucht würden, hatte das Komitee bei der Bekanntgabe mitgeteilt. Die Preisträger hätten bei ihrem Einsatz ihr Leben aufs Spiel gesetzt.



Der 63-jährige Gynäkologe Mukwege operiert im Ostkongo vergewaltigte und verstümmelte Frauen. Die 25-jährige Murad engagiert sich als UNO-Sonderbotschafterin für die Opfer von Menschenhandel und sexueller Versklavung. Sie selbst war von der Terrormiliz IS verschleppt, als Sklavin gehalten und missbraucht worden. Ihr gelang jedoch die Flucht. Inzwischen lebt sie in Baden-Württemberg und den USA und kämpft dafür, dass die Terroristen vor ein internationales Gericht kommen.



In einer Pressekonferenz im Vorfeld der Verleihung am Sonntag forderten die beiden die Weltgemeinschaft auf, Gewalt gegen Frauen in Kriegen zu bekämpfen. "Wir haben einen Punkt erreicht, an dem es nicht ausreicht, darüber zu reden und es anzuprangern", sagte Mukwege: "Wir müssen nun wirklich handeln." Er betreibt im Kongo ein Krankenhaus, in dem er schwer verletzten Frauen hilft, die mit Gewehrläufen, Bajonetten und abgebrochenen Flaschen vergewaltigt wurden. Der Nobelpreis sei sehr wichtig, so Mukwege, weil nun die ganze Welt wisse, welcher Gewalt Frauen ausgesetzt seien. Die internationale Gemeinschaft trage eine Verantwortung, Täter zu bestrafen.



Die Irakerin Nadia Murad sagte: "Dieser eine Preis kann die Gewalt gegen Frauen und Kinder nicht ungeschehen machen", sagte Murad: "Aber er kann Türen öffnen, sodass wir noch mehr Regierungen dazu bringen können, dass diese Taten zur Anklage kommen."



Der Friedensnobelpreis ist die höchste Auszeichnung für Friedensbemühungen weltweit. Gestiftet wurde er von dem schwedischen Chemiker und Industriellen Alfred Nobel (1833-1896). In diesem Jahr ist der Preis mit neun Millionen Kronen (derzeit knapp 880.000 Euro) dotiert. In diesem Jahr waren 331 Nominierungen für den Preis eingegangen, darunter 216 für Persönlichkeiten und 115 für Organisationen.