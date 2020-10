Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Das gab das norwegische Nobelkomitee in Oslo bekannt. In der Begründung hieß es, man zeichne die UNO-Organisation aus für ihren Einsatz gegen den Hunger und für ihre Beiträge dazu, in Konfliktregionen bessere Bedingungen für Frieden zu schaffen.

Die Vorsitzende des Komitees, Reiss-Andersen, sagte, in der Corona-Pandemie sei die Zahl der Hungernden stark gestiegen. Bis es einen Impfstoff gebe, sei Nahrung der beste Impfstoff gegen Chaos. Das seit 1961 bestehende Welternährungsprogramm versorgt Menschen in Krisenregionen und betreibt Entwicklungsprojekte.



Der Friedensnobelpreis ehrt dem Willen des Stifters Alfred Nobel zufolge Verdienste um Völkerverständigung, Abrüstung und Frieden. Überreicht wird die Auszeichnung am Todestag Nobels, dem 10. Dezember.



Im vergangenen Jahr erhielt den Preis Äthiopiens Ministerpräsident Ahmed Ali für den Friedensschluss mit Eritrea.

