Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die Journalistin Maria Ressa von den Philippinen und den russischen Journalisten Dmitri Muratow. Das gab das Nobelkomitee in Oslo bekannt. Beide werden ausgezeichnet für ihre Bemühungen, die Meinungsfreiheit zu bewahren, die eine Vorbedingung für Demokratie und dauerhaften Frieden sei, hieß es zur Begründung.

Maria Ressa ist Chefredakteurin eines philippinischen Nachrichten-Portals, das unter anderem Menschenhandel und Drogenschmuggel aufgedeckt hat. Im vergangenen Sommer wurde sie aufgrund ihrer Arbeit verurteilt. Menschenrechtler kritisieren, damit solle die Journalistin zum Schweigen gebracht werden.



Dmitri Muratow ist Gründer der unabhängigen russischen Zeitung "Nowaja Gaseta". Das Nobelkomitee erklärte, er setze sich seit Jahrzehnten unter immer schwierigeren Bedingungen für die Pressefreiheit in Russland ein. Muratow widmete seine Auszeichnung der "Nowaja Gaseta", die er 1993 gegründet hatte. Der Friedensnobelpreis sei nicht sein persönliches Verdienst, sagte Muratow der russischen Nachrichtenagentur TASS. Die Auszeichnung gelte allen, die bei der Verteidigung des Rechts auf Redefreiheit gestorben seien. Seit der Gründung der "Nowaja Gaseta" wurden sechs ihrer Mitarbeiter getötet, darunter die mehrfach ausgezeichnete Journalistin Anna Politkowskaja.

Lob für Entscheidung aus Berlin

Reporter ohne Grenzen begrüßte die Entscheidung für Ressa und Muratow. Die Auszeichnung sei eine Ehrung für zwei Menschen, die für alle Journalisten weltweit stünden, die für das Recht auf Information Risiken eingingen, sagte der Generalsekretär der Organisation, Deloire, in Paris. Glückwünsche kamen auch aus Deutschland. Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, der Preis möge eine Ermutigung für alle sein, die sich wo immer auf der Welt für die Presse- und Meinungsfreiheit einsetzten.



Der Friedensnobelpreis ist mit zehn Millionen Schwedischen Kronen (über 980.000 Euro) dotiert. Er wird traditionell am 10. Dezember vergeben, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel (1833-1896). Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.